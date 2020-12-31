Шоу с псевдоспецназом из Петербурга продолжит работать после задержания

Организатор шоу, где «спецназ» похищает людей, прокомментировал «360» ситуацию с задержанием актеров. По словам Сергея Родкина, это была обычная проверка. Компания продолжит делать розыгрыши и дальше.

«Вообще никаких проблем нет — обычная просто проверка», — заявил он.

Родкин рассказал, что их компанию проверяют несколько раз в год. Для проверки артистов вызывают в отдел, где они пишут объяснительные, или же на место приезжают правоохранительные органы, при этом все происходит «без пресса».

Были шевроны (нашивка, которую прикрепляют на форму военные, сотрудники МВД и.т.д. — прим. ред.) с киносъемок, потому что кино занимаемся. Ну и видоизмененных просто не было, взяли — надели сдуру, поэтому административка. Так бы просто пообщались и собственно разъехались по домам Сергей Родкин.

При этом организатор шоу отрицает, что его актеры используют настоящую форму. По его словам, эта одежда не стоит на учете и продается свободно.

«Нет ничего того, что продается по удостоверению, того, что стоит на учете в МВД или Росгвардии. Просто все похоже. По факту даже шевроны у нас видоизмененные. Состава преступления-то нет никакого. Есть заказчик, и есть мы, вот заказчик, и вот мы — мы вместе работаем. Заявления-то на нас никакого нет, мы же ничего не нарушаем», — заключил он.

По его словам, шоу будет работать и дальше, ведь ничего страшного не произошло. Однако в будущем актеры вообще откажутся от шевронов, чтобы никого не провоцировать.

Полиция Санкт-Петербурга ранее задержала псевдоспецназ. Актеры в форме силовиков проводили розыгрыши. В ведомстве отметили, что Росгвардия получила жалобу на артистов.