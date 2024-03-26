26 марта 2024, 12:58
Шоу «Маска» покажет нового персонажа
Персонаж Бабка-Ежка появится в новом выпуске шоу «Маска»
Бабка-Ежка из сказки «Летучий корабль» станет новым персонажем в выпуске шоу «Маска», который выйдет 31 марта. Об этом сообщил портал Teleprogramma.Pro.
Бабка-Ежка исполнит свою знаменитую песню, а жюри попробует угадать, кто скрывается под маской. Независимо от того, прозвучит ли правильный вариант, сказочный персонаж раскроет свою личность сразу. Такой ход с приглашением специальных гостей уже стал традицией для проекта.
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На данный момент в шоу остались девять участников. Накануне судьи рассекретили личность артиста в костюме Арлекина, который был одним из любимчиков зрителей. Под маской оказалась певица Мия Бойка.
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