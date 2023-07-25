25 июля 2023, 07:07
«Шоу клоунов». Интернет-пользователи высмеяли фото с совещания Зеленского
Пользователи Twitter высмеяли грустные лица участников совещания в кабинете Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по экспорту зерна и опубликовал в своем Telegram-канале фото из кабинета. Пользователи Twitter обратили внимание на грустные лица и напряженные позы участников встречи, сообщило РИА "Новости".
Совещание по экспорту сельхозпродукции прошло 24 июля. На нем вместе с Владимиром Зеленским собрались не меньше девяти чиновников. Сам президент придерживал подбородок руками и напряженно смотрел вдаль, другой участник дискуссии схватился за голову, остальные слушали или что-то обсуждали.
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Интернет-пользователи высмеяли их позы. Один комментатор написал — на лицах украинских чиновников написано, что все пошло не по плану. Другие авторы твитов увидели у них признаки отчаяния и тяжелых раздумий.
«Шоу клоунов», — написал еще один.
Россия 17 июля объявила, что выйдет из зерновой сделки о вывозе украинской сельхозпродукции из портов по Черному морю. Еврокомиссия договорилась с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Болгарией запретить ввоз украинской кукурузы, пшеницы, рапса и подсолнечника на свою территорию.
Владимир Зеленский
Соцсети
Украина
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