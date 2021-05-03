Шоу дронов собрало тысячи петербуржцев. Оно началось раньше и спровоцировало столпотворение в пандемию

В Санкт-Петербурге в воскресенье вечером прошло шоу дронов. Однако оно началось раньше запланированного времени и спровоцировало столпотворение.

С этим мероприятием сразу все пошло не так. Сначала было перенесено время, потом столпились тысячи людей без масок, не соблюдая социальную дистанцию. В результате полиция не справилась с потоком, к тому же образовались пробки. Сами горожане посмотрели шоу всего пять-семь минут.

В комитете по туризму объяснили ситуацию с преждевременным началом шоу дронов. Как оказалось, отсутствие точного времени было обусловлено тем, что погода была непредсказуема и необходимо было дождаться, когда ветер перестанет дуть. Флешмоб был анонсирован в период с 21:00 до 23:00. Как только стих ветер, организаторы начали запуск.

Источник фото: соцсети

«Дроны взлетели в 22:26 приблизительно. И все это красивое шоу закончилось ровно в 22:30. Наше удовольствие продлилось четыре минуты», — написала пользовательница под ником frau_ylia.

Некоторые петербуржцы назвали произошедшее полным безумием. В Instagram появились десятки видео и фото с места событий. На них видно, что людям не хватало ширины тротуара, чтобы спокойно дойти до метро.