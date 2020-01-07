Шоу «Дом-2» переедет в новые павильоны
Телешоу «Дом-2» переедет в новые павильоны. Время переезда намечено на весну 2020 года. Площадь нового предоставленного участка составит 1,6 гектара. Об этом сообщил АГН «Москва» руководитель столичного департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
«Мы строим, они переезжают. Это будет апрель, может быть, май», — сказал Жидкин. После переезда на новую площадку размер павильонов шоу будет увеличен на 60%. Нынешний участок, где проходят съемки «Дома-2», демонтируют в связи со строительством дороги Марьино — Саларьево.
Строительство трассы должно быть закончено к 2021 году. Она обеспечит жителей поселков Марьино, Летово и города Московский доступом к станциям метро «Саларьево» и «Филатов луг».
Российское реалити-шоу «Дом-2» выходит на телеэкраны с 2004 года. Ведущими программы являются Ксения Бородина, Ольга Бузова и Ольга Орлова.