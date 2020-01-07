Шоу «Дом-2» переедет в новые павильоны

«Мы строим, они переезжают. Это будет апрель, может быть, май», — сказал Жидкин. После переезда на новую площадку размер павильонов шоу будет увеличен на 60%. Нынешний участок, где проходят съемки «Дома-2», демонтируют в связи со строительством дороги Марьино — Саларьево.

Строительство трассы должно быть закончено к 2021 году. Она обеспечит жителей поселков Марьино, Летово и города Московский доступом к станциям метро «Саларьево» и «Филатов луг».

Российское реалити-шоу «Дом-2» выходит на телеэкраны с 2004 года. Ведущими программы являются Ксения Бородина, Ольга Бузова и Ольга Орлова.