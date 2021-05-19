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    19 мая 2021, 15:55

    «Шоу для смеха». Спортивная ассоциация маленьких людей осудила бой Хасбика и Абдурозика

    Александр Блинов

    Бой между дагестанцем Хасбуллой Магомедовым (Хасбик) и таджикским певцом Абдурозиком посчитали неэтичным. По мнению главы Спортивной ассоциации маленьких людей России Ульяны Подпальной, таким образом над ними хотели посмеяться. Об этом сообщила «Газета.ru».

    «Шоу для смеха». Спортивная ассоциация маленьких людей осудила бой Хасбика и Абдурозика

    «Им платят большую сумму денег, и это шоу. Чтобы люди посмеялись. Но ничего серьезного в этом нет, это не спорт», — сказала глава ассоциации.

    Подпальная заявила, что проводить такой поединок неэтично и неправильно. Она считает, что это просто шоу для смеха. Такие поединки могут быть красивыми, только если единоборства среди маленьких людей сделают паралимпийским видом спорта, убеждена она.

    Интерес к этому мероприятия может проявиться только потому, что в него вкладывают много денег. А к спорту маленьких людей это не привлечет никакого внимания. С точки зрения карьерного роста у ребят в этом нет никаких перспектив, заключила Подпольная.

    Хасбик и Абдурозик подрались еще перед боем, когда давали интервью Асхабу Тамаеву. За их схваткой следили тысячи людей. Общий вес маленьких спортсменов составляет всего 35 килограммов. А сам поединок должен был состояться во вторник.