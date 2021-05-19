«Шоу для смеха». Спортивная ассоциация маленьких людей осудила бой Хасбика и Абдурозика

Бой между дагестанцем Хасбуллой Магомедовым (Хасбик) и таджикским певцом Абдурозиком посчитали неэтичным. По мнению главы Спортивной ассоциации маленьких людей России Ульяны Подпальной, таким образом над ними хотели посмеяться. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Им платят большую сумму денег, и это шоу. Чтобы люди посмеялись. Но ничего серьезного в этом нет, это не спорт», — сказала глава ассоциации.

Подпальная заявила, что проводить такой поединок неэтично и неправильно. Она считает, что это просто шоу для смеха. Такие поединки могут быть красивыми, только если единоборства среди маленьких людей сделают паралимпийским видом спорта, убеждена она.

Интерес к этому мероприятия может проявиться только потому, что в него вкладывают много денег. А к спорту маленьких людей это не привлечет никакого внимания. С точки зрения карьерного роста у ребят в этом нет никаких перспектив, заключила Подпольная.

Хасбик и Абдурозик подрались еще перед боем, когда давали интервью Асхабу Тамаеву. За их схваткой следили тысячи людей. Общий вес маленьких спортсменов составляет всего 35 килограммов. А сам поединок должен был состояться во вторник.