Общество 02 декабря 2023, 12:00 Шоу Disney & Marvel. Nella Musica Orchestra пройдет в Москве PR служба Vegas City Hall

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Мультимедийное шоу для всей семьи Disney & Marvel. Nella Musica Orchestra пройдет в Москве на сцене Vegas City Hall. Зрители услышат саундтреки из известных фильмов киностудии.

PR служба Vegas City Hall PR служба Vegas City Hall PR служба Vegas City Hall PR служба Vegas City Hall PR служба Vegas City Hall PR служба Vegas City Hall PR служба Vegas City Hall PR служба Vegas City Hall PR служба Vegas City Hall

Nella Musica Orchestra известен тем, что исполняет саундтреки в сопровождении видеоинсталляций с эффектом максимального растворения в действии. Уже 7 декабря жители и гости Москвы смогут услышать музыку из фильмов «Король Лев», «Алладин», «Холодное сердце», «Красавица и чудовище», «Алиса в Стране чудес» и других не менее известных работ Disney.

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В программы мультимедийных концертов Nella Musica Orchestra входят саундтреки популярных фильмов Хаяо Миядзаки, Тима Бертона, Джорджа Лукаса, Люка Бессона, Кристофера Нолана, Альфонсо Куарона и других режиссеров. Участниками коллектива являются студенты и выпускники МГК имени П. И. Чайковского и РАМ имени Гнесиных.

Vegas City Hall — многоуровневый и многофункциональный концертный зал, в котором проводят разные по формату и направленности мероприятия. Здесь состоялись известные во всем мире цирковые представления, детские шоу, мероприятия для всей семьи, акустические концерты, презентации и мастер-классы.