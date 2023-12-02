02 декабря 2023, 12:00
Шоу Disney & Marvel. Nella Musica Orchestra пройдет в Москве
Мультимедийное шоу для всей семьи Disney & Marvel. Nella Musica Orchestra пройдет в Москве на сцене Vegas City Hall. Зрители услышат саундтреки из известных фильмов киностудии.
Nella Musica Orchestra известен тем, что исполняет саундтреки в сопровождении видеоинсталляций с эффектом максимального растворения в действии. Уже 7 декабря жители и гости Москвы смогут услышать музыку из фильмов «Король Лев», «Алладин», «Холодное сердце», «Красавица и чудовище», «Алиса в Стране чудес» и других не менее известных работ Disney.
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В программы мультимедийных концертов Nella Musica Orchestra входят саундтреки популярных фильмов Хаяо Миядзаки, Тима Бертона, Джорджа Лукаса, Люка Бессона, Кристофера Нолана, Альфонсо Куарона и других режиссеров. Участниками коллектива являются студенты и выпускники МГК имени П. И. Чайковского и РАМ имени Гнесиных.
Vegas City Hall — многоуровневый и многофункциональный концертный зал, в котором проводят разные по формату и направленности мероприятия. Здесь состоялись известные во всем мире цирковые представления, детские шоу, мероприятия для всей семьи, акустические концерты, презентации и мастер-классы.
Концерты
Музыка
Москва 2023
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