Шотландец не понял любовь россиян к фильму «Ирония судьбы»

Шотландец Эндрю Дэвис после просмотра нескольких советских фильмов решил поделиться своими впечатлениями. Познакомить его с отечественным кинематографом решила русская жена Карина. Об этом написал сайт NEWS.ru.

По словам иностранца, комедии «Иван Васильевич меняет профессию» и «Джентльмены удачи» ему понравились, а вот фильм «Ирония судьбы» показался несколько странным.

«Мне нравятся комедии, которые Карина всегда смотрит перед Новым годом: про царя и еще та, где учитель притворяется бандитом („Иван Васильевич меняет профессию“ и „Джентльмены удачи“ — ред.). А вот долгое кино, где пьяный парень залезает в дом к девушке и она бросает жениха ради него, понять не могу. Странно, что в России этот фильм так любят», — сообщил шотландец.

Дэвису не понятно, как можно бросить своего жениха в канун Нового года и переключиться на пьяного героя, который пробрался в квартиру.

Из российских сериалов шотландцу понравился «Мажор», где главную роль исполняет Павел Прилучный. По словам Дэвиса, картина настолько хороша, что ее даже выкупил Netflix.