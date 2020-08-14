Шопинг без хлопот. Как купить все для школы в одном месте

В Центральном детском магазине на Лубянке заработала школьная ярмарка. На компактной территории есть буквально все — в школьных рядах можно найти канцтовары и аксессуары, а также любую одежду для детей — от первоклассников до подростков.

Мама четвероклассницы Ольга Кузнецова поделилась «360» впечатлениями от выставки.

«Выбор есть, плюс есть отдельно магазины. Для нас это впервые, когда мы готовимся к школе с удовольствием, потому что давно не ходили по магазинам, поэтому в этот раз пришли так целенаправленно», — рассказала москвичка.

На коллекцию прошлого года предлагают скидки до 40%. По качеству и фасонам форма отличается не сильно. Есть ряды и с учебными пособиями, и с книгами.

«Я сама мама троих детей. Та литература, на которой я их выучила, стараюсь представить здесь. Это обычно авторы с большим педагогическим стажем, на каждом учебном пособии стоит их фамилия, то есть они несут ответственность за информацию», — рассказала «360» Ольга Филиппова, директор одного из магазинов, представленных на ярмарке.

Источник фото: телеканал «360»

Партнер ярмарки — киностудия «Союзмультфильм». Гостей ЦДМ ждут товары с любимыми персонажами из детства и анимационная программа по мотивам «Простоквашино». В выходные проведут мастер-классы по мультипликации и занятия по работе с акварелью.

Ярмарка в ЦДМ открыта каждый день вплоть до 6 сентября.