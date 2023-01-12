Общество 12 января 2023, 09:55 Шольца уличили в зависимости от Байдена «Politico»: мнение Шольца по поставкам танков Leopard ВСУ напрямую зависит от Байдена РИА «Новости»

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Финальное решение канцлера ФРГ Олафа Шольца по очередной партии вооружения для ВСУ напрямую зависит от президента США Джо Байдена. К такому выводу пришли журналисты издания Politico.

Они сослались на информацию, полученную от двух неназванных немецких официальных лиц.

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Ранее журналисты этого же издания сообщали, что в вопросе поставок танков Leopard на правительство ФРГ также влияют представители Франции и Польши. Лидер восточноевропейского государства Анджей Дуда заявлял, что его страна передаст на нужды ВСУ роту танков Leopard в рамках международной коалиции.

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При этом немецкое правительство еще недавно — 10 января — заявляло, что пока Германия не намерена поставлять Украине Leopard 2. Такое заявление делал официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Однако МИД Германии Анналена Бербок поделилась немного другой информацией вовремя визита в Харьков. Она заявила, что для ВСУ скоро поставят новую партию оружия.