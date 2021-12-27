Шоколатье Оксана Казарян развеяла популярные мифы о шоколаде

Шоколад — пожалуй, самое популярное лакомство, из-за чего вокруг него появилось множество разных мифов. Основательница студии крафтового шоколада Оксана Казарян в разговоре с «Российской газетой» развеяла несколько таких мифов о шоколаде.

Шоколад не может вызвать аллергию, однако такую реакцию способны вызвать добавки, такие как, например, яичный белок или соевый лецитин.

Не существует шоколада, от которого нельзя поправиться. Шоколад без сахара все равно влияет на вес, поскольку любой шоколад делается из какао-масла, которое само по себе очень калорийно.

Еще однно распространенное убеждение — шоколад якобы вызывает привыкание. В шоколад не добавляют ничего, что может вызвать зависимость, однако в какао содержится вещество теобромин, которое повышает настроение, успокаивает и улучшает когнитивные функции.

«Привычка „заедать“ плохое настроение шоколадкой вырабатывается у нас с детства, и это чисто психологический момент. Вспомните, в детстве, чтобы ребенок успокоился, ему часто суют конфетку: на, только не плачь», — отметила эксперт.

Наконец, ошибочным является мнение о том, что шоколадом можно иногда угощать домашних питомцев. Как раз теобромин ядовит для них и может вызвать рвоту, судороги и даже привести к летальному исходу, написало РИА ФАН.