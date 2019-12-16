Шоколадки со Сталиным убрали из меню Русского музея

Кафе Русского музея перестало продавать шоколад серии «Лица России». Причиной послужила жалоба одного из покупателей, которого угостили шоколадкой с изображением Иосифа Сталина.

Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщил «Интерфаксу» представитель пресс-службы учреждения.

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«Дело в том, что наши арендаторы кафе в корпусе Бенуа закупили шоколадки из серии „Лица России“. Это не было согласовано с музеем и стало известно после жалобы посетителя. Шоколад уже убрали (из продажи — прим. ред.)», — сказали в пресс-службе.

Собеседник издания не пояснил, какие именно лица были изображены на продукции. Однако в пресс-службе отметили, что из продажи изъяли сразу всю серию этого шоколада.

О закупке угощений серии «Лица России» в музее узнали только после того, как пожаловался один из посетителей выставки. Вадим Фиалко опубликовал в своем Facebook пост, где рассказал, как официантка кафе положила к его капучино шоколадку с портретом Сталина.