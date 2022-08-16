Шоколад Lindt перестанут продавать в России

Швейцарский производитель шоколада и кондитерских изделий Lindt & Sprüngli решил уйти с российского рынка. Сообщение об этом появилось на официальном сайте компании.

«После объявления 9 марта <…> о прекращении коммерческой деятельности в России группа компаний Lindt & Sprüngli приняла решение уйти с российского рынка. Мы будем поддерживать наших сотрудников в России и действовать в соответствии с требованиями местного законодательства», — сказано в сообщении.

На прошлой неделе стало известно, что занимающаяся продажей кофе немецкая компания Tchibo GmbH приняла решение передать свой российский бизнес местным топ-менеджерам.

Кроме того, венгерский OTP Bank (контролирующий российский ОТП-Банк) заявил о возможном уходе из России. В отчетах финансовой организации говорится о возможной продаже российского бизнеса «по приемлемой цене».