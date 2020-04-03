Шок, бунт и торг. Психолог объяснил, почему россияне нарушают самоизоляцию

Самоизоляция стала шоком для многих россиян. Сначала люди нарушали режим сознательно — дескать, почему я должен сидеть взаперти? А теперь начали торговаться и требовать что-то взамен. Кто-то просто не повзрослел психологически и ведет себя как подросток-бунтарь. Отсюда и нарушения.

Как рассказала «360» психолог Юлия Романова, сограждане сейчас как раз переживают стадию торга из-за стресса.

«Я соглашаюсь с тем, что я не буду ходить на работу. Я соглашаюсь с тем, что вы закрыли для меня кафе, рестораны, торговые центры. Но я взамен для себя беру походы в лес на шашлыки и что я для себя определил. Пробежку, например», — описала переживания людей Романова.

Собеседница отметила, что только после этого приходит стадия согласия, когда есть понимание, что ничего не изменится на какой-то период времени. Во время финальной стадии — стадии активных действий — человек будет организовывать свой образ жизни в соответствии с новыми для него условиями.

У некоторых есть несоответствие психологического возраста биологическому. Если для взрослых психологически людей характерна ответственность за себя и окружающих, то отличительная черта подростков — это бунт и сопротивление системе.

«Это и есть как раз те люди, которых мы видим в парках, в лесу на шашлыках, которые все равно нарушают эти правила», — подытожила психолог. Она призвала всех осознать свою взрослость, взять на себя ответственность за безопасность других людей и не нарушать режим самоизоляции в это непростое для всех время.

Режим жесткой самоизоляции ввели власти большинства регионов России из-за эпидемии коронавируса. Сейчас людям нельзя выходить на улицу без крайней необходимости. Президент России Владимир Путин во время второго обращения к нации объявил о том, что весь апрель будет нерабочим. По последним данным, новым вирусом из Китая в РФ заразились 4 149 человек. Умерли — 34.