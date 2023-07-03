Важное 03 июля 2023, 12:56 Шойгу заявил о провале попытки дестабилизировать ситуацию в России Министр обороны Шойгу: планы по дестабилизации обстановки в России провалились РИА «Новости»

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Планы по дестабилизации обстановке в России полностью провалились, потому что личный состав вооруженных сил проявил верность воинскому долгу и присяге. Об этом на селекторном совещании заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«Исчерпывающие ответы на этот вопрос дал Верховный главнокомандующий. Эти планы по дестабилизации обстановки в России провались прежде всего потому, что личный состав вооруженных сил проявил верность воинскому долгу и присяге», — сказал Шойгу.

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Глава ведомства подчеркнул, что провокация не оказала влияния на действия группировок ВС России, военнослужащие продолжили самоотверженно и мужественно решать возложенные на них задачи.

«Благодарю личный состав Вооруженных сил России за добросовестную службу», — добавил он.

Уголовное дело против Евгения Пригожина ранее официально закрыли. Главе ЧВК «Вагнер» разрешили уехать в Белоруссию после попытки мятежа в России под гарантию президента Владимира Путина.