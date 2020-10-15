Шойгу выпустил книгу о себе

Министр обороны Сергей Шойгу опубликовал сборник рассказов о своей жизни под названием «Про вчера». В числе историй просьба Виктора Черномырдина поехать в Грузию, помощь в гражданской войне в Таджикистане, надругательство над бюстом Ленина и другие.

Книгу Шойгу выпустило издательство АСТ, а некоторые рассказы опубликовал журнал «Русский пионер». Главный редактор журнала Андрей Колесников отметил, что это «интересная неожиданность».

Это такое вчера, которое, судя по всему, просто стоит у него перед глазами. И очевидно, будет теперь и у нас. И, видимо, когда-то будет и про сегодня. Когда оно станет вчера Андрей Колесников.

«Про вчера» — сборник рассказов о ситуациях, которые случилась в жизни Шойгу. Например, история «Мясо без водки» повествует о гражданской войне в Грузии и предложении Виктора Черномырдина поехать в страну и докладывать о происходящем. Шойгу приехал на дачу тогда действующего президента Эдуарда Шеварднадзе, он предложил поужинать. Официанты принесли еду, но на столе не оказалось водки. Шойгу сказал главе государства: «У нас в Сибири мясо без водки едят только собаки». Ему тут же принесли выпить.

Еще одна история посвящена хулиганству с бюстом Владимира Ленина в ПТУ, где готовили каменщиков, сварщиков, плотников и так далее. Однажды в ПТУ прибежала девушка и с дрожью в голосе сказала: «Они надругались над бюстом вождя!» Эту историю замяли. В рассказе Шойгу отметил, что очень скучает по временам, когда можно было «закрыть глаза» на некоторые проблемы.