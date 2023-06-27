Общество 27 июня 2023, 19:02 Шойгу встретился в Москве с министром обороны Кубы Министр обороны РФ Шойгу принял в Москве кубинского коллегу Пресс-служба Минобороны

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Министр обороны России Сергей Шойгу встретился в Москве со своим кубинским коллегой Альваро Лопесом Мьерой. Об этом сообщило в своем Telegram-канале Министерство обороны РФ и опубликовало кадры приема.

Российский военачальник встретил делегацию лично. В честь прибытия прозвучали гимны двух стран. Шойгу в приветственном слове подчеркнул, что Куба была и остается важнейшим союзником России в регионе. Он добавил, что отношения государств находятся на подъеме и набрали высокий темп развития политического диалога.

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Ранее президент России Владимир Путин выступил за развитие отношений РФ и Кубы. По словам главы государства, взаимодействие двух стран должно развиваться по всем направлениям. Он также пообещал сделать все возможное, чтобы помочь Кубе преодолеть незаконные санкции США.

В середине июня стало известно, что кубинские банки начали принимать платежные карты «Мир». По словам уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, это позволит Кубе обелить денежные потоки и защитить финсистему от внешних санкций.