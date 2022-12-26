Общество 26 декабря 2022, 10:31 Шойгу в рамках акции «Елка желаний» подарил шлем летчика девочке из Ижевска Минобороны России запустило благотворительную акцию «Елка желаний»

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Минобороны запустило всероссийскую благотворительную акцию «Елка желаний». Участие в ней принял глава ведомства Сергей Шойгу, сообщил ТАСС.

В рамках «Елки желаний» он пообщался с девочкой из Ижевска. Министр обороны подарил ей шлем летчика, а также пригласил на парад Победы.

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Шойгу узнал о желании девочки из ее письма. Его разместили на одной из елочных игрушек в виде открыток. По словам юной жительницы Ижевска, защитный шлем летчика — ее мечта. Также девочка сообщила, что она хочет вживую, с трибуны у Красной площади, увидеть парад Победы и лично пройти в рядах Бессмертного полка.

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Министр обороны сказал, что желания девочки вполне осуществимы.

Другая девочка рассказала, что она и ее сестра мечтают полетать на вертолете. ТАСС показал, как военные летчики покатали юных участниц «Елки желаний» на борту настоящего армейского воздушного транспорта. Также пилоты показали девочкам основные элементы управления вертолетом.