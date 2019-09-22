Отмену призыва допустили в России

Глава министерства обороны России Сергей Шойгу посчитал отмену призыва в России неправильным решением, однако не исключил, что такое вполне возможно.

«В принципе это возможно. Но не считаю такое решение правильным. Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае», — заявил министр в интервью изданию «Московский комсомолец».

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Шойгу пояснил, что в любом независимом государстве помимо действующих профессиональных военных должен иметься и мобилизационный резерв из числа граждан.

За счет такого резерва в случае угрозы можно быстро усилить Вооруженные силы. И чтобы такой резерв сформировать необходима военная подготовка мужчин.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что срочная служба дает людям ощущение причастности к защите своей страны.

Шойгу сказал, что в будущем все будет меняться в сторону профессионалов. В России уже сейчас количество профессионалов среди рядового и сержантского состава превышает число тех, кто пришел служить по призыву.