Шойгу рассказал Путину об иностранной подлодке в районе Курил

Российские военные во время учений в районе Курильских островов обнаружили иностранную подлодку. Предположительно, она принадлежит США, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Министр уточнил, что маневры проводились Тихоокеанским флотом. Одна из частей учения проходила в районе острова Уруп. Лодку выдворили из территориальных вод России, сообщило РИА «Новости».

«Совершенно непонятная, необоснованная такая активность на востоке», — сказал Шойгу.

По его словам, на российскую территорию лодка зашла на глубину более четырех километров. В результате спецдействий лодку выдворили из вод России.

Ранее об обнаружении подводного судна в районе острова Уруп сообщало Минобороны РФ. По данным ведомства, это была подлодка США типа «Вирджиния». Ее экипажу передали сообщение всплыть, но требования российских военных проигнорировали.

Тогда фрегат ТОФ «Маршал Шапошников» применил спецсредства, что предусмотрено документами по защите госграницы РФ. Только тогда подлодка с максимальной скоростью покинула российские территориальные воды.