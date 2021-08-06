Шойгу рассказал одесский анекдот в ответ на слова Зеленского о Крыме

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отреагировал на заявления президента Украины Владимира Зеленского о Крыме. Политик заявил, что полуостров будет украинским, в ответ глава Минобороны вспомнил старый одесский анекдот.

«Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: „А здесь бил фонтан?“ На что одессит ему отвечает: „Почему бил? Он бил, есть и будет“», — процитировало Шойгу РИА «Новости».

По словам министра, то же самое и с Крымом. Руководители Украины приходят и уходят, а полуостров всегда был, есть и будет российским, подчеркнул он.

В пятницу Шойгу прибыл с рабочим визитом в Красноярск, где посетит войска Центрального военного округа (ЦВО).

Ранее Зеленский в интервью телеканалу «Дом» заявил, что жил в Крыму, ел там рапанов, очень любит полуостров, поэтому считает его своей землей. По его мнению, возвращение Крыма в состав Украины — это просто вопрос времени.

В ответ в крымском парламенте заявили, что если Зеленский так сильно скучает по Крыму, то он может приехать на полуостров, но только как обычный турист, «без националистических замашек».