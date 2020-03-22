Шойгу рассказал о строительстве Главного храма ВС РФ

Память о Великой Отечественной войне хранят люди, музеи и мемориальные комплексы. Однако храма в честь великой Победы нет ни одного. Его нужно было построить еще давно.

«Считаю абсолютно правильным и оправданным появление такого храма, ознаменование этой великой Победы. Не буду говорить, что это делается в назидание кому-то, хорошие дела в назидание не делаются. В данном случае это 75 лет Победы. И храм — сооружение, которое давно надо было сделать», — заявил в интервью телеканалу «Звезда» министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, чтобы этот храм стал местом, куда каждый мог бы прийти не только исповедоваться и причаститься, но и вдохновиться на на службу и ратные дела. Шойгу рассказал, что главную икону храма — «Спас нерукотворный» — написали на доске из пушечного лафета. Ее создали по предложению и на личные средства президента России Владимира Путина. Будет в храме еще икона, изготовленная из приклада винтовки Мосина.

Главный храм ВС РФ освятят в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Его строят на пожертвования на территории парка «Патриот» под Кубинкой.