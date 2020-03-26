Шойгу рассказал о строительстве 16 инфекционных центров в России

Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что до 15 мая на территории страны построят 16 таких центров.

За последние сутки в РФ выявили 182 новых случая заражения коронавирусом. Всего зараженных в стране, по данным на 26 марта, 840. Врачи вылечили 38 пациентов, еще два человека скончались.

Российские власти предприняли ряд дополнительных мер для борьбы с распространением инфекции. В Москве и Подмосковье с 28 марта по 5 апреля закрывают кафе и рестораны. Купить продукты будет можно — магазины продолжат работу. Открытыми останутся и аптеки.

В мире, сообщает Университет Джона Хопкинса, свыше 472 тысяч заболевших. В Китая подтвержденных случаев COVID-19 больше всего — 81 736. На втором месте — Италия (74,38 тысячи коронавирусных больных), следом за ней — США, где зараженных почти 70 тысяч.