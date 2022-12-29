Общество 29 декабря 2022, 10:17 Шойгу призвал депутатов и сенаторов поддержать работу парламентской группы по вопросам СВО Министр обороны Шойгу: спецоперация и мобилизация касаются «всех и каждого» РИА «Новости»

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к депутатам и сенаторам за поддержкой в работе парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило РИА «Новости».

В четверг глава Минобороны страны открыл первое заседание группы по вопросам СВО при парламенте. Он отметил, что президент Владимир Путин поддержал создание такого совета. Говоря о важности и необходимости плановой и результативной работы, Шойгу обратился к народным избранникам.

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«Нам нужна помощь и поддержка сенаторов и депутатов — тех людей, которые избраны от этого региона и которым доверили представлять его в парламенте», — заявил он.

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Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что специальная военная операция и мобилизация касаются «всех и каждого».

Ранее о создании рабочей группы по поддержке ветеранов спецоперации заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. По его словам, многие российские бойцы возвращаются инвалидами. Им крайне необходима как психологическая, так и медицинская помощь.