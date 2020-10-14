Шойгу призвал Армению и Азербайджан выполнять условия московского соглашения

Глава Минобороны Сергей Шойгу обратился к коллегам из Армении и Азербайджана и призвал их выполнять условия соглашения, достигнутого в Москве.

Как сообщило РИА «Новости», Шойгу провел переговоры с армянским и азербайджанским министрами по телефону.

«В ходе переговоров министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу призвал своих коллег к выполнению в полном объеме азербайджанской и армянской сторонами обязательств в соответствии с соглашениями, достигнутыми в Москве 10 октября», — цитирует агентство сообщение пресс-службы Минобороны.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Обе стороны обвиняют друг друга в обстрелах, в том числе мирных населенных пунктов. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию на фоне того, что Азербайджану оказывает поддержку Турция. Баку ввел частичную мобилизацию.

Главы МИД Азербайджана и Армении при посредничестве Сергея Лаврова провели переговоры в Москве 9 октября. Они договорились прекратить огонь в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших. Но уже в субботу стали поступать первые сообщения о нарушениях соглашения.