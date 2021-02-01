Шойгу приехал проститься с Василием Лановым

Сергей Шойгу возложил цветы к стоящему на постаменте гробу артиста. После он подошел к супруге Василия Ланового, актрисе Ирине Купченко, чтобы выразить слова соболезнования.

Василий Лановой умер в одной из московских больниц в минувший четверг, 28 января. Его госпитализировали после положительного теста на коронавирус. В ходе лечения врачи давали оптимистичные прогнозы, но в какой-то момент состояние актера резко ухудшилось.

Народному артисту было 87 лет. До последних дней Лановой продолжал выходить на сцену Театра имени Вахтангова. За свою творческую жизнь он много снимался в кино, представая перед зрителями в разных образах. Самыми запоминающимися стали роли Павки Корчагина и красного командира Ивана Вараввы в фильме «Офицеры».

Свои соболезнования родным и близким Василия Ланового выразил президент России Владимир Путин. Он отметил, что творчество и активное участие в общественных и просветительских проектах, а также вклад в сохранение патриотических традиций останутся в памяти об артисте.

После церемонии прощания гроб с телом Василия Ланового перевезут на Новодевичье кладбище, где пройдут похороны.