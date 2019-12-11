Шойгу предложил наказывать за осквернение памятников воинам за границей

Такие инциденты участились в последнее время на Украине, а также в Австрии, Венгрии, Германии, Латвии, Польше, Чехии, Эстонии и других странах.

Шойгу рассказал, что усилило ядерную триаду России Подробнее

Минобороны подготовило законопроект, предусматривающий ответственность за уничтожение и осквернение мемориалов Великой Отечественной войны не только для самих участников противоправных актов, но и для политиков и чиновников, в том числе иностранных, которые могут этому способствовать.

«Принятие такого закона будет способствовать более эффективной борьбе с вандалами и их покровителями», — указал Шойгу.

Законопроект был подготовлен еще в июне. Он станет дополнением Уголовного кодекса и будет предусматривать до пяти лет лишения свободы и штраф до трех миллионов рублей за уничтожение или осквернение воинских захоронений и памятников воинам.

В качестве мер воздействия на иностранных лиц, причастных к такому правонарушению, предлагается запрет на въезд в Россию и арест на территории РФ финансовых и иных их активов, а также запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями этих граждан.