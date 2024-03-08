Общество 08 марта 2024, 20:37 Шойгу поздравил женщин с 8 Марта Глава Минобороны Шойгу поздравил россиянок с Международным женским днем РИА «Новости»

Читать 360tv в

Женщины одухотворяют сердца мужчин и вдохновляют их на свершения, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Он поздравил россиянок с 8 Марта и пожелал им здоровья, счастья и благополучия. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале министерства.

По словам Шойгу, женщинам присущи чуткость, внимание и настойчивость. Эти качества позволяют им добиваться успехов в разных сферах деятельности, отметил министр обороны. Он напомнил, что в рядах ВС России проходят службу и работают более 300 тысяч россиянок.

Реклама

«Особые слова признательности — матерям наших ребят. Вы воспитали настоящих патриотов и доблестных защитников Отечества», — добавил глава Минобороны.

Поздравил россиянок президент Владимир Путин. Он обратил внимание на вклад женщин в воспитание успешных детей, а материнство назвал величайшим даром. А в Подмосковье представительницам прекрасного пола дарили цветы — постарались сотрудники ГИБДД, организовав акцию «Цветочный патруль».