18 июня 2023, 08:18
Шойгу поздравил военных медиков России с профессиональным праздником
Глава Минобороны РФ Шойгу поздравил военных медиков с профессиональным праздником
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поздравил военных медиков с профессиональным праздником. Его слова опубликовала пресс-служба ведомства.
Шойгу поблагодарил военных медицинских работников за самоотверженный труд, профессионализм и верность воинскому долгу. Он отметил, что врачи и медсестры оказывают помощь раненым в ходе специальной военной операции. Более 70% военных врачей получили боевой опыт.
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«Ваши заслуги невозможно переоценить! Желаю вам мужества, терпения, крепкого здоровья», — сказал глава министерства.
Президент России Владимир Путин тоже поздравил с Днем медицинского работника российских врачей и медсестер. Особую благодарность он выразил тем, кто работает в зоне СВО и трудится в Донбассе. Он также отметил огромный труд медицинского персонала во время пандемии коронавирусной инфекции.
К поздравлениям присоединилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она напомнила, что работа врача с давних времен считалась самой гуманной, уважаемой и почитаемой в народе. Попова пожелала медикам быть не только здоровыми, но и уверенными в завтрашнем дне.
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