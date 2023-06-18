Общество 18 июня 2023, 08:18 Шойгу поздравил военных медиков России с профессиональным праздником Глава Минобороны РФ Шойгу поздравил военных медиков с профессиональным праздником Пресс-служба Минобороны

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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поздравил военных медиков с профессиональным праздником. Его слова опубликовала пресс-служба ведомства.

Шойгу поблагодарил военных медицинских работников за самоотверженный труд, профессионализм и верность воинскому долгу. Он отметил, что врачи и медсестры оказывают помощь раненым в ходе специальной военной операции. Более 70% военных врачей получили боевой опыт.

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«Ваши заслуги невозможно переоценить! Желаю вам мужества, терпения, крепкого здоровья», — сказал глава министерства.

Президент России Владимир Путин тоже поздравил с Днем медицинского работника российских врачей и медсестер. Особую благодарность он выразил тем, кто работает в зоне СВО и трудится в Донбассе. Он также отметил огромный труд медицинского персонала во время пандемии коронавирусной инфекции.

К поздравлениям присоединилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она напомнила, что работа врача с давних времен считалась самой гуманной, уважаемой и почитаемой в народе. Попова пожелала медикам быть не только здоровыми, но и уверенными в завтрашнем дне.