Министр обороны Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с Новым годом. Он отметил, что за прошедший год было сделано многое для развития вооруженных сил и престижа военной службы.

Шойгу подчеркнул, что сегодня российская армия является гордостью страны и надежным оплотом ее суверенитета. Он отметил, что в этом большая заслуга каждого военнослужащего, который добросовестно выполняет свой долг.

Предстоящий год — 75-летия Великой Победы. Мы гордимся подвигом наших отцов и дедов, победивших фашизм, и не позволим переписать героическую историю народа-освободителя Сергей Шойгу.

До наступления Нового года в столице России осталось меньше девяти часов, но в других регионах страны 2020-й уже начался. Раньше всех праздник встретили жители Камчатки — в 15:00 по московскому времени. Вслед за ними Новый год придет в Магаданскую область и Южно-Сахалинск.

Раньше всех в мире праздник отметили в Республике Кирибати — небольшом тихоокеанском государстве, в котором каждый календарный день наступает раньше, чем в других странах.