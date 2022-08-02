Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск

Военнослужащих и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) поздравил с профессиональным праздником министр обороны России Сергей Шойгу. День ВДВ отмечается в ВС РФ 2 августа.

Десантники, как отметил Шойгу, мужественно и стойко выполняли свой долг по служению нашему государству во все периоды существования страны, включая годы Великой Отечественной войны.

Министр заметил, что на протяжении всей истории «крылатая пехота» была и остается гарантом безопасности нашей Родины.

Личный состав ВДВ, по его словам, показывает смелость и умение решать поставленные задачи даже в самых сложных ситуациях и сегодня — в спецоперации РФ. Десантники, как заявил министр обороны страны, и впредь будут стоять на страже национальных интересов России.

Особенную благодарность Шойгу выразил ветеранам, которые передают новому поколению неоценимые знания и опыт. Всем военнослужащим ВДВ министр обороны пожелал счастья, благополучия, здоровья, а также новых свершений во благо Родины, отметил сайт телеканала «Звезда».

Забег «Гонка героев» провели 30 июля на базе учебного центра спецназа «Витязь» в Балашихе. Его посвятили 92-й годовщине образования Воздушно-десантных войск. Бегуны на пересеченной местности преодолели десятикилометровый маршрут, который военнослужащие проходят при сдаче экзамена на краповый берет.