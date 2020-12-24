Шойгу поручил развернуть в Крыму два госпиталя для больных COVID-19

Госпитали откроют в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, подчеркнули в Минобороны. Накануне он заявил, что их необходимо развернуть в Ялте и Симферополе в ближайшее время.

В Крым отправят медицинский отряд специального назначения из Ростова-на-Дону: специалистов привезут самолетами военно-транспортной авиации военного ведомства в Симферополь. Вторая группа медиков прибудет из пункта постоянной дислокации в Севастополе в Ялту.

«По прибытию в кратчайшие сроки будут развернуты медицинские учреждения для оказания помощи пациентам с COVID-19», — сказали военные.

Госпитали оборудуют аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими и УЗИ-аппаратами. Их оснастят анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.

Накануне Путин поручил удвоить выплаты медикам, которым предстоит работать с больными СОVID-19 в новогодние каникулы.