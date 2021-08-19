Шойгу покажет свои художественные работы на выставке в Казани

Министр обороны России Сергей Шойгу представит свои творческие работы для широкого зрителя. Выставка под названием «Творчество ради жизни» начнет работу с 21 августа в Кремле в Казани. Об этом написал ТАСС.

Местные жители и гости смогут увидеть 83 картины и 17 декоративных изделий. Часть из них будет продана в следующем году на аукционе. А вырученные деньги направят на благотворительность для детей с тяжелыми заболеваниями, написала «Политика сегодня».

Большинство картин посвящено сибирской природе. Их министр обороны рисовал в свободное от работы время. Кроме того, посетители смогут увидеть и приобрести резные шкатулки и скульптуры, украшенные металлическими вставками.