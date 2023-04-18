Общество 18 апреля 2023, 23:32 Шойгу оценил влияние взаимодействия России и Китая на обстановку в мире Глава Минобороны Шойгу: сотрудничество России и Китая снижает напряженность в мире Пресс-служба Минобороны

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Сотрудничество России и Китая оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире и способствует снижению конфликтного потенциала. Об этом в ходе переговоров в Москве с министром обороны КНР Ли Шанфу заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу подчеркнул, что стороны координируют свои действия при подготовке совместных патрулирований, военных учений, как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах, в частности, в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

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«Убежден, что сегодняшняя встреча послужит дальнейшему укреплению российско-китайского стратегического партнерства», — министра обороны РФ процитировало РИА «Новости».

Шойгу также выразил уверенность, что Россия и Китай будут укреплять и расширять сотрудничество в военной сфере «в духе нерушимой дружбы». Он отметил, что взаимодействие сторон поможет развитию Вооруженных сил КНР.

Ранее Россия и Китай подписали Меморандум о взаимопонимании между Военной академией Генштаба ВС РФ и Академией национальной обороны Народно-освободительной армии КНР.