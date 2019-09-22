Шойгу назвал сумасшествием войну с Украиной

Министр обороны России Сергей Шойгу не допустил мысли о военном столкновении Москвы с Киевом. Он назвал войну между странами «сумасшедшим сюжетом».

«Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету», — заявил Шойгу во время интервью «Московскому комсомольцу».

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Собеседник издания также подчеркнул, что когда-то экстремистов на Украине придется остановить и выразил сожаление, что этого не было сделано раньше.

Глава Минобороны России отметил, что речи о полномасштабной мировой войне также быть не может, поскольку все осознают ее катастрофические последствия.

«И все риски и последствия, которые повлечет за собой такая полномасштабная война, очевидны каждому», — подчеркнул министр.

Во время интервью Шойгу сказал, что если начнется третья мировая война, то она точно будет последней для всего человечества.