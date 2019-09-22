Глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал главную угрозу России и всему миру. Он считает, что это упоение США превосходством и возможность из-за этого совершить непродуманные поступки.

«Когда ты осознаешь свою уязвимость и заинтересован в сохранении баланса и всеобщей равной безопасности, это заставляет тебя включать голову. А когда ты считаешь, как это по инерции продолжают считать в США, что баланс сил сложился в твою пользу, в голову могут прийти самые разные идеи, включая не самые разумные», — рассказал Шойгу в интервью «Московскому комсомольцу».

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Именно в этом военный министр видит угрозу не только России, но и всему миру.

Шойгу отметил, что в свете последних событий, мир становится все более непредсказуемым и менее безопасным.

Помимо напряженных отношений между мировыми державами, при сегодняшнем уровне информатизации и автоматизации высока вероятность ошибки в системе управления вооружением.

Именно поэтому, по мнению Шойгу, в последнее время на первый план выходит проблема информационной безопасности.

Тем не менее, министр обороны России сообщил, что вопрос участия России в полномасштабной войне сейчас не стоит. Все осознают фатальные для жизни на земле последствия полномасштабного военного конфликта.