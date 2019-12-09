Шойгу и Жуков возглавили список героев Отечества у россиян

Социологи выяснили, кого из отечественных военных различных эпох россияне считают героями Отечества. Большинство из них выбрали маршала СССР Георгия Жукова, а каждый пятый — министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Соответствующее исследование провели специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения. Его результаты опубликованы на сайте ВЦИОМ.

О Жукове как о герое Отечества говорят 37% респондентов. Его имя россияне называли без предложенных вариантов. Глава российского Минобороны стал вторым: его упомянули 19% участников опроса. На третьем месте оказался полководец Александр Суворов, набравший 15%.

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Героями в РФ считают Михаила Кутузова, чей результат — 12%, и маршала Константина Рокоссовского (11%). Еще 8% полагают, что героем Отечества можно считать руководителя СССР Иосифа Сталина, а 5% вспомнили о заслугах маршала Ивана Конева. По 3% получили генерал Александр Лебедь и князь Александр Невский.

При предложении выбрать фамилии известных полководцев из имеющегося списка 62% опрошенных отдали предпочтение Георгию Жукову. Александр Суворов получил 51%, Михаил Кутузов — 42%, Константин Рокоссовский — 33%, а Александр Невский — 30%.

ВЦИОМ провел свой опрос 5 декабря методом телефонного интервью. В нем участвовали около 1,6 тысячи россиян от 18 лет.