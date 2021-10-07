«С ходу начал успокаивать». Избитый в метро москвич рассказал о первом разговоре с матерью

Роман Ковалев, который заступился за девушку в московском метро и был жестоко избит тремя дагестанцами, дал интервью. Он рассказал «360», что ему приходит много сообщений со словами поддержки. Люди пишут, что поступили бы так же.

Телефон Романа буквально разрывается. Многие пишут ему, выражая поддержку и желая выздоровления. Некоторые писали, что на его месте поступили бы так же. Однако тогда в метро за девушку больше никто не заступился.

«В основном пишут: „Выздоравливай“, „Ты все правильно сделал“, „Был бы я рядом, так же поступил бы“. Видимо, есть люди сплоченные, но в разных концах, к сожалению», — отметил он.

Сама девушка, которую он защитил, пока с ним не связывалась. Но, возможно, Роман пока просто не увидел ее сообщение. Он признался, что пока даже не успел все их просмотреть.

Ковалев видел новость, что его решили наградить, но не вдавался в детали. Москвич узнал об этом только недавно.

«Я только мельком прочитал. Для меня это не особо понятно на самом деле. Даже как-то не укладывается пока», — рассказал Ковалев.

Роман признался, что поначалу решил ни о чем не рассказывать своей матери, которая живет в Воронеже. Но когда нападение в метро начали освещать в СМИ, то все-таки позвонил и попытался успокоить.

«Пришлось ей позвонить. Говорю: „Не бойся, все хорошо будет“. Сразу с ходу успокаивать начал», — сообщил он.

Роман заявил, что не готов простить своих обидчиков. Он считает, что они должны понести наказание.

Больница ему нравится. По его словам, скорая приехала буквально за 10 минут.

«Хорошо кормят, тепло. На завтрак давали кашу с котлетой. Диетическое, но вкусно, на самом деле», — отметил он.