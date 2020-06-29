Сходить в кино россияне смогут с 15 июля

«Еще одна хорошая новость — с 15 июля открываются кинотеатры. Мы видим, что все организации досуга и отдыха действительно переживают сейчас период такого подъема, возрождения» — сказал Чернышенко на совещании в понедельник. По его мнению, те, кто трудился в сфере развлечения «по-настоящему соскучились по работе» и уже возвращаются к нормальной жизни.

Ограничительные меры постепенно сниматься по всей стране. Так в Санкт-Петеррбурге с 28 июня откроют для свободного посещения парки, скверы, детские и спортивные площадки. Также в Петергофе будут ждать гостей уже с 3 июля. Музеи Подмосковья открылись с 25 июня.

Многие россияне уже отправились на отдых, например на российские курорты. В Сочи после открытия сезона случился большой наплыв туристов. Уже в первые дни на курорт краснодарского края приехали больше 30 тысяч человек. Однако заграничные туры пока недоступные для россиян. Многие фирмы по продаже таких поездок начали отменять заказы на июль. Окончательно туристическая отрасль восстановится к весне 2021 года. Такой прогноз дала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.