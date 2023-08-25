Общество 25 августа 2023, 20:22 Сходила в магазин — выиграла автомобиль. Россиянка получила кроссовер за покупку в «Пятерочке» Пресс-служба «Пятерочки»

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Прийти в продуктовый пешком и уехать на новом авто — не фантастика, а реальность. В этом лично убедилась победительница акции «Пакет всего с „Яндекс Плюсом“ в „Пятерочке“» Елена Федулова, ставшая обладательницей новой машины.

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно было совершить покупку в «Пятерочке» минимум на 600 рублей и оформить подписку «Яндекс Плюс» с опцией «Покупки с Пакетом от Х5». Акция проходила во всех магазинах торговой сети.

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В Москве сервис «Пакет» от Х5, «Яндекс Плюс» и «Пятерочка» подвели итоги розыгрыша. Узнав, что она выиграла, Елена не сразу поверила в свое везение.

«Мне позвонили организаторы акции и сказали, что я выиграла автомобиль. На что, естественно, я сказала, что это розыгрыш и шутка», — призналась победительница.

Пресс-служба «Пятерочки» Пресс-служба «Пятерочки» Пресс-служба «Пятерочки» Пресс-служба «Пятерочки» Пресс-служба «Пятерочки» Пресс-служба «Пятерочки» Пресс-служба «Пятерочки»

Однако россиянка на самом деле получила белый семейный кроссовер. Среди участников разыгрывали не только машину. Десятки умных колонок и роботов-пылесосов — это только часть подарков, которые можно было получить за покупки.

«Мы и в дальнейшем планируем проводить такие же акции с партнерами и самостоятельно. И, конечно же, мы поздравляем сегодня Елену с выигрышем», — сказал директор макрорегиона Московская область торговой сети «Пятерочка» Виталий Мелентьев.

Для Елены выигрыш стал поводом отучиться на права. Она давно мечтала записаться в автошколу, но до победы в акции не решалась. Машина у женщины уже есть, значит, пора воплощать мечту в жизнь.

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