Шнурова пригласили познакомиться со сварщиками

Музыкант Сергей Шнуров во время беседы с министром образования России Ольгой Васильевой заявил, что российскому обществу пора уходить от образа рабочего с бутылкой водки. Предприятие «Атомэнергомаш» (входит в «Росатом») пригласило его на знакомство с «лучшими сварщиками страны».

«Приглашаем к нам на Атоммаш в Волгодонск. Познакомим с лучшими сварщиками страны, покажем их успехи, расскажем как производится оборудование для атомных станций», — говорится в посте на официальной странице предприятия в Facebook.

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Шнурова уверили в том, что он сначала увидит, а потом и сможет рассказать, «насколько пресловутые стереотипы не соответствует современной реальности».

Ранее лидер группы «Ленинград», который по совместительству является членом общественного совета при думском комитете по культуре, во время беседы с Васильевой в эфире телеканала «Россия-1» заявил о распространенном в стране образе рабочего с бутылкой водке.

По его мнению, для популяризации рабочих профессий в молодежной среде нужна история о «сварщике, который станет Илоном Маском». Министр его поддержала и добавила, что от стереотипов необходимо избавляться.