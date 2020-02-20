Шнурова хотят выдвинуть на выборы в Госдуму и ЗакС Петербурга

Дмитриева сказала, что партия готова выдвинуть лидера группы «Ленинград», если у него будет желание. Сам Шнуров обещал подумать об участии в выборах 2021 года.

«Я только в партию вступил, вот значок повесили. Я в новом амплуа себя не очень чувствую», — заявил певец.

Ранее артист говорил об интересе к программам реставрации и капитального ремонта исторического центра Санкт-Петербурга. Дмитриева намерена пригласить его в ЗакС до начала предвыборной кампании.