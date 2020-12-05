Шнуров заявил, что пора завязывать со стихами. Реакция Пригожина и Лозы
Очередной выпад против Шнурова совершил юморист Илья Соболев из Comedy club. Он написал в Instаgrаm стихотворение, в котором назвал Шнурова «затычкой в каждой бочке» из-за конфликта музыканта с рэпером Бастой. Шнуров раскритиковал рэп-исполнителя из-за многотысячных концертов в Петербурге.
Соболев написал, что рокер «стебет не тех людей» и не обращает внимания на то, что ограничения по коронавирусу действуют выборочно.
Генрпродюсер RTVi в ответ сочинил стихотворение:
Шнуров, сколько можно гавкать?
Ты же дяденька большой.
Что-то ты и впрямь как шавка.
У тебя ж все хорошо.
...
Не мочи тут околесиц,
Хвалит уж твоих грехов.
Ну хотя бы всех на месяц
Избавь, падла, от стихов.
Музыкант Юрий Лоза заявил «360», что у него продолжается судебная тяжба со Шнуровым.
«Дело в суде. Не знаю [как продвигается], занимаются мои адвокаты», — уточнил он.
Говоря о творчестве рокера, Лоза сказал: «Мой конфликт решается на уровне суда и адвоката, а что он там делает, чем он занимается — мне абсолютно неинтересно».
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, в свою очередь, усомнился, что у Шнурова хватит терпения не писать в рифму.