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    05 декабря 2020, 22:06

    Шнуров заявил, что пора завязывать со стихами. Реакция Пригожина и Лозы

    Екатерина Земская, Кирилл Фролов

    Музыкант, генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров попытался со стороны взглянуть на свои посты в Instagram. И привел аргументы тех, кого нервируют его четверостишия. Конфликтующие со Шнуровым Юрий Лоза и Иосиф Пригожин рассказали «360» об отношении к творчеству музыканта.
    Шнуров заявил, что пора завязывать со стихами. Реакция Пригожина и Лозы

    Очередной выпад против Шнурова совершил юморист Илья Соболев из Comedy club. Он написал в Instаgrаm стихотворение, в котором назвал Шнурова «затычкой в каждой бочке» из-за конфликта музыканта с рэпером Бастой. Шнуров раскритиковал рэп-исполнителя из-за многотысячных концертов в Петербурге.

    Соболев написал, что рокер «стебет не тех людей» и не обращает внимания на то, что ограничения по коронавирусу действуют выборочно.

    Генрпродюсер RTVi в ответ сочинил стихотворение:

    Шнуров, сколько можно гавкать?

    Ты же дяденька большой.

    Что-то ты и впрямь как шавка.

    У тебя ж все хорошо.

    ...

    Не мочи тут околесиц,

    Хвалит уж твоих грехов.

    Ну хотя бы всех на месяц

    Избавь, падла, от стихов.

    Музыкант Юрий Лоза заявил «360», что у него продолжается судебная тяжба со Шнуровым.

    «Дело в суде. Не знаю [как продвигается], занимаются мои адвокаты», — уточнил он.

    Говоря о творчестве рокера, Лоза сказал: «Мой конфликт решается на уровне суда и адвоката, а что он там делает, чем он занимается — мне абсолютно неинтересно».

    Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, в свою очередь, усомнился, что у Шнурова хватит терпения не писать в рифму.