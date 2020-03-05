Шнуров в стихах ответил на слова протоиерея Смирнова о школе и девочках

Сергей Шнуров не смог остаться равнодушным к одиозному высказыванию протоиерея Димитрия Смирнова о ненужности образования для девочек. Музыкант написал стихотворение на злобу дня.

Шнуров высказался в Instagram:

Пусть готовятся уже

К родам и до гроба.

Бабы будут замужем,

Ни к чему учеба!

Протоиерея музыкант назвал «православным непоседой», который «чучу отчебучил». Лидер группировки «Ленинград» с сарказмом заметил, что «согласен» со священником: «Молоко пускай дают!/Для детей и в кашу!»

Недавно Димитрий Смирнов заявил, что лучше семилетке сидеть дома и учиться обращению с детьми, чем ходить в школу и учиться писать и читать. Ведь в учебном заведении, по его мнению, ребенка научат плохим словам, зависти, хамству.

В Московском патриархате прокомментировали высказывание протоиерея. Там журналистов попросили не вырывать слова из контекста и «не хайповать». Об этом сообщило РИА «Новости».

В феврале Смирнов отметился другим скандальным высказыванием. Он назвал женщин, живущих в гражданском браке, бесплатными проститутками, а российских мужчин — национальной катастрофой. По его словам, россияне забирают у своих сожительниц лучшие годы жизни, а потом бросают их.