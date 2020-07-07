Шнуров станет сопредседателем «Партии Роста»

На собрании партии избрали десять сопредседателей, среди которых был Шнуров. Кроме него, в список вошли: глава партии Борис Титов, актер Николай Фоменко, президент телекомпании «ВИD» Александр Любимов, депутат заксобрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева, член комиссии по делам инвалидов при президенте Ксения Безуглова, экономист Евгений Коган, основатель Group-IB Илья Сачков, эксперт Санкт-Петербургского общественного Фонда Анатолия Собчака Сергей Станкевич и глава «Ассоциации защиты бизнеса» Александр Хуруджи. Все изменения, которые одобрила партия, вступят в силу после регистрации устава Минюстом.

Шнуров пошел в политику в феврале 2020 года, когда стал членом петербургского отделения «Партии Роста». Кроме этого, музыкант сейчас работает на должности генерального продюсера телеканала RTVI. Над назначением рокера пошутил Иван Ургант. Он сказал, что теперь музыканту придется принять, что «в названии телеканала четыре буквы, а не три».