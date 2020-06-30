Шнуров стал генеральным продюсером RTVI

Сергей Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI. Об этом музыкант сообщил на своей странице в Instagram.

«Судьба моя сделала очередной внезапный поворот, и вот я стал генеральным продюсером большого международного канала», — зачитал Шнуров обращение.

Певец пообещал «со свей отдачей и фантазией заниматься созданием актуального контента».

Должность Шнурову предложил владелец RTVI Микаэль Исраелян, уточнила пресс-служба телеканала.

Новый генпродюсер «займется созданием и продвижением неновостных продуктов, будет формировать общую креативную стратегию развития и сетку вещания, займется обновлением и продвижением бренда канала».

Новостным и общественно-политическим блоком продолжит руководить Станислав Кучер. 18 июня он возглавил объединенную дирекцию информационных и общественно-политических программ. Это произошло после ухода из RTVI главного редактора Алексея Пивоварова. После этого должность главреда упразднили.