Шнуров: сегодня детей в основном воспитывают социум и среда

Шнуров извинился перед верующими за свой клип Подробнее

«YouTube воспитывает, компьютерная игра, воспитывает телевизор, воспитывает радио, воспитывают новые песни. Воспитывают салюты, парады, футбольные победы и поражения», — перечислил артист.

На вопрос, раз воспитывает YouTube, то воспитывают и песни «Ленинграда», Шнуров напомнил, что на клипах группы стоит возрастное ограничение до 18 лет. Однако не все родители знают, как ставить эту блокировку, поэтому подобные меры не всегда работают.

При этом музыкант признался, что, воспитывая своих детей, читает им книжки. Он начинал с русских народных сказок, таких как «Колобок», а потом перешел к «Приключениям Тома Сойера» Марка Твена, «Чингачгуку — Большому Змею» Фенимора Купера и Томасу Манну.