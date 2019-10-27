Шнуров попытался списать у Шойгу географический диктант

О своей попытке слукавить Шнур рассказал по окончании диктанта. Зная страсть музыканта к шуткам, никто из собравшихся не стал полностью верить сказанному Шнуром. По этой причине правда или нет, что лидер «Ленинграда» подглядывал в ответы Шойгу и списывал у него решения, осталось загадкой.

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В Москве Географический диктант в этом году писали в МГУ. На серьезное мероприятие собрались спортсмены, артисты, юнармейцы. В нем приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, ректор МГУ Виктор Садовничий, спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов и другие.

Диктант проводится с 2015 года. За это время в нем приняли участие без малого миллион человек. Глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу отметил, что в этом году вопросы стали интереснее.