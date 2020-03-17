Шнуров не смог однозначно назвать принадлежность Крыма

Референдум в Крыму и присоединение полуострова к России произошло шесть лет назад. Несмотря на это, некоторые до сих пор не могут определиться с принадлежностью. Так, Сергей Шнуров дал неоднозначный ответ на вопрос, к какой стране относится Крым.

«Поживем — увидим», — заявил после паузы певец и политик Сергей Шнуров на вопрос Тины Канделаки: «Крым наш?» Интервью проходило в эфире радио «Комсомольская правда».

Канделаки устроила Шнурову блицопрос. Сначала была тема полуострова, а затем исполнителя спросили, считает ли он, что граждане Украины — друзья России. На это музыкант заверил, что украинцы большие друзья, чем сирийцы. Жителей Донбасса Шнуров считает украинцами.

Во время интервью затронули и вопрос политической карьеры певца. По словам Шнурова, податься в политики он решил в качестве эксперимента.

«Может быть, из-за идеалистических представлений о том, что я могу ситуацию поменять. Может быть, это не так. Я вообще ставлю эксперимент. Возможно остаться свободным, честным, неподкупным во всех смыслах слова человеком, войдя в такую игру?» — признался он.

При этом Шнуров отметил, что обязательно станет политиком номер один. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров начал политическую деятельность после того, как 20 февраля вступил в «Партию Роста». Он не исключил, что будет участвовать в выборах в 2021 году.