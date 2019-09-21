Шнуров не прекратит материться со сцены, несмотря на дело против организатора концерта

Скандал в Ростове-на-Дону никак не повлияет на живые выступления группировки «Ленинград». Убирать нецензурную лексику во время концертов не будут.

Об этом Telegram-каналу «Подъем» сообщил пресс-секретарь и гитарист «Ленинграда» Дмитрий Гугучкин.

Организатору концерта «Ленинграда» грозит штраф за мат Шнурова Подробнее

«Это же не первый случай, когда пишут заявления на нас. Но еще не было ни разу, чтобы мы были признаны виновными. То есть, наши юристы работают с этим. Не было пока прецедентов, чтоб нас признали нарушившими закон, поэтому мы по-прежнему будем петь песни», — рассказал Гугучкин.

Собеседник отметил, что лидер коллектива и автор текстов песен Сергей Шнуров не собирается ничего менять. Все песни на концертах группы будут исполняться как и раньше, без купюр.

Ранее стало известно, что посетительница концерта коллектива музыканта Сергея Шнурова пожаловалась в полицию из-за того, что певец «матерился на протяжении четырех часов в присутствии 46 тысяч человек».

Из-за заявления организаторам концерта «Ленинграда» в Ростове-на-Дону, который прошел 13 сентября грозит штраф до 50 тысяч рублей. Против ООО «Медиашоу» завели административное дело.

Как пишет «Газета.ru», изначально заявление было написано на Шнурова.